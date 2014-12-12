Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο νομό Λάρισας
Κηδείες | 20 Σεπ 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Xριστίνα Καραμουσλή ετών 52
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αμπελώνα
Παναγιώτης Οικονόμου ετών 65
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Δημήτριος Σαμαράς ετών 82
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στο Καλοχώρι
