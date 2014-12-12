Σήμερα κηδεύονται οι: 

Xριστίνα Καραμουσλή ετών 52

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Αμπελώνα 

Παναγιώτης Οικονόμου ετών 65 

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Δημήτριος Σαμαράς ετών 82

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στο Καλοχώρι 