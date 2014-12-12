Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 25 Οκτ 2025, 07:52
Σήμερα κηδεύονται οι:
Aθανασία Δελημιχάλη ετών 93
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (εθνική οδός) Λάρισας
Αστέριος Αβδουλάς ετών 92
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
Δημήτριος Σκρέττας ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Στόμιο Τεμπών
Ελένη Σεϊζη ετών 82
Ώρα 15:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας
Ευαγγελή Οικονόμου ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στον Τύρναβο
Σταύρος Παπακωνσταντίνου ετών 91
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στο Μικρό Ελευθεροχώρι
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.