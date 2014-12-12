Σήμερα κηδεύονται οι: 

Aθανασία Δελημιχάλη ετών 93

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (εθνική οδός) Λάρισας 

Αστέριος Αβδουλάς ετών 92

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης 

Δημήτριος Σκρέττας ετών 90 

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Στόμιο Τεμπών

Ελένη Σεϊζη ετών 82

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας 

Ευαγγελή Οικονόμου ετών 89 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στον Τύρναβο 

Σταύρος Παπακωνσταντίνου ετών 91

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στο Μικρό Ελευθεροχώρι 