Σήμερα κηδεύονται οι: 

Bασίλειος Καφφές ετών 66

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας

Παρασκευή Σαΐτη ετών 89 

Ώρα Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Αργυροπούλι Τυρνάβου 

Δήμητρα (Τούλα) Γεράκα - Γκουτζαμάνη ετών 68

Ώρα 11;30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων 

Κωνσταντίνος Μεταλιούλης ετών 78

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας