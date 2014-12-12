Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 27 Σεπ 2025, 07:51
Σήμερα κηδεύονται οι:
Bασίλειος Καφφές ετών 66
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας
Παρασκευή Σαΐτη ετών 89
Ώρα Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Αργυροπούλι Τυρνάβου
Δήμητρα (Τούλα) Γεράκα - Γκουτζαμάνη ετών 68
Ώρα 11;30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων
Κωνσταντίνος Μεταλιούλης ετών 78
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας
