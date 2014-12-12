Σήμερα κηδεύονται οι:

Δήμητρα Γαργάλα ετών 70 

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας 

Γεωργία Περδίκη ετών 87

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας Αγιάς