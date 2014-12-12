Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 04 Οκτ 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Δήμητρα Γαργάλα ετών 70
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας
Γεωργία Περδίκη ετών 87
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας Αγιάς
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.