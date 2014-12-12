Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 06 Σεπ 2025, 07:50
Σήμερα κηδεύονται οι:
Κωστής Μπαλατσός ετών 72
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων
Ζαχαρούλα Καραναστάση ετών 94
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Ουρανία Μότσιου ετών 97
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στο Καλοχώρι
Ιωάννης Βαλάρης ετών 58
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη
Παρασκευή Παππά ετών 82
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στο Πουρνάρι
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.