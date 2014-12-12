Σήμερα κηδεύονται οι:

Κωστής Μπαλατσός ετών 72

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων 

Ζαχαρούλα Καραναστάση ετών 94 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Ουρανία Μότσιου ετών 97

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στο Καλοχώρι 

Ιωάννης Βαλάρης ετών 58

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη

Παρασκευή Παππά ετών 82

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στο Πουρνάρι 