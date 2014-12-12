Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 01 Οκτ 2025, 06:54
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Θεόδωρος Στρατινάκης ετών 55
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας
2.Αγλαΐα Καρύτσα ετών 73
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
3.Σύρμω Νούσιου ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλοχωρίου
4.Χάιδω Παζάρα ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας
5.Ευδοξία Μπουκουβάλα ετών 88
Ώρα 14:0 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου
6.Πολυτίμη Βελέντζα ετών 91
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας
7.Αικατερίνη Γάτσιου ετών 93
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου
