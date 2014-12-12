Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Θεόδωρος Στρατινάκης ετών 55
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας

2.Αγλαΐα Καρύτσα ετών 73
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

3.Σύρμω Νούσιου ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλοχωρίου

4.Χάιδω Παζάρα ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας

5.Ευδοξία Μπουκουβάλα ετών 88
Ώρα 14:0 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου

6.Πολυτίμη Βελέντζα ετών 91
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

7.Αικατερίνη Γάτσιου ετών 93
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου