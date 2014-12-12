Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Νικόλαος Δρογκόγιας ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Αμπελώνα

2.Μιχαήλ Χριστοδούλου ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα Δοξαρά