Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 10 Σεπ 2025, 07:01
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Νικόλαος Δρογκόγιας ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Αμπελώνα
2.Μιχαήλ Χριστοδούλου ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα Δοξαρά
