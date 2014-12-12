Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 12 Νοε 2025, 07:02
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ανθία Τσαγγαρά ετών 18
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Αχιλλέας Σουλτσιώτης ετών 26
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Ιωάννα Αργυρακούλη ετών 40
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
4.Ιωάννα Ζάμπουλα ετών 89
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γιαννωτών Ελασσόνας
5.Αθανασία Πατρίκη ετών 89
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ζαππείου
6.Απόστολος Καλτσογιάννης ετών 90
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Κυπάρισσου
7.Άρτεμις Ντριβαλά ετών 92
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
8.Δώρα Χατζηκωνσταντίνου ετών 92
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Χάλκης
9.Βασίλειος Σαμαντζής (Γκόρτσας) ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου
