Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ανθία Τσαγγαρά ετών 18
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αχιλλέας Σουλτσιώτης ετών 26
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Ιωάννα Αργυρακούλη ετών 40
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

4.Ιωάννα Ζάμπουλα ετών 89
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γιαννωτών Ελασσόνας

5.Αθανασία Πατρίκη ετών 89
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ζαππείου

6.Απόστολος Καλτσογιάννης ετών 90
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Κυπάρισσου

7.Άρτεμις Ντριβαλά ετών 92
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

8.Δώρα Χατζηκωνσταντίνου ετών 92
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Χάλκης

9.Βασίλειος Σαμαντζής (Γκόρτσας) ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου