Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 13 Αυγ 2025, 07:50
Σήμερα κηδεύονται οι:
Bασίλειος Τσιουτσιούμης ετών 95
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας
Μαρία Βαρσάμη ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου
Γεώργιος Κουτσογιάννης ετών 83
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
Βασιλική Λαλάκη ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Γεωργία Κατσίβελου ετών 92
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Παρασκευή Μπουμπουνάρα ετών 72
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Ευμορφία Καλουσοπούλου - Αγά ετών 72
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Γεώργιος Τζαλαχάνης ετών 91
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στη Μαρμαρίνη Αγιάς
Σταματία Γκουτζίδη ετών 69
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας