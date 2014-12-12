Σήμερα κηδεύονται οι: 

Bασίλειος Τσιουτσιούμης ετών 95 

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας

Μαρία Βαρσάμη ετών 92

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

Γεώργιος Κουτσογιάννης ετών 83

Ώρα 18:30 Ι.Ν.  Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

Βασιλική Λαλάκη ετών 80 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Γεωργία Κατσίβελου ετών 92

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Παρασκευή Μπουμπουνάρα ετών 72 

Ώρα 12:00  Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Ευμορφία Καλουσοπούλου - Αγά ετών 72

Ώρα 19:00  Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Γεώργιος Τζαλαχάνης ετών 91

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στη Μαρμαρίνη Αγιάς 

Σταματία Γκουτζίδη ετών 69

Ώρα 18:00  Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας