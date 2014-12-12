Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Άννα Κοκολιού-Μπεκιάρη ετών 64
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Λάμπρος Κουτούκας ετών 69
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Κοραή 12) Λάρισας

3.Ιωάννα Αδαμοπούλου ετών 79
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Μαρία Μουτρουπίδου ετών 79
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου

5.Ειρήνη Παπαστεργίου ετών 91
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κυπάρισσου Λάρισας