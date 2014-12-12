Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Σπυρίδων Λιόντος ετών 76
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Νικόλαος Γεωργόπουλος ετών 79
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Παρασκευή Σκρέτα ετών 86
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων

4.Ηλίας Κουκόπουλος ετών 90
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Αικατερίνη Χαλβατζή ετών 95
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας