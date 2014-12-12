Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 17 Σεπ 2025, 06:53
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Σπυρίδων Λιόντος ετών 76
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Νικόλαος Γεωργόπουλος ετών 79
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Παρασκευή Σκρέτα ετών 86
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Γόννων
4.Ηλίας Κουκόπουλος ετών 90
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Αικατερίνη Χαλβατζή ετών 95
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
