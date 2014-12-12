Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ελευθερία Καράντζου ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βρυοτόπου

2.Χαρίλαος Κατσαβός ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

3.Δήμητρα Γρηγορίου ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας