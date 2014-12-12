Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 22 Οκτ 2025, 06:53
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ελευθερία Καράντζου ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βρυοτόπου
2.Χαρίλαος Κατσαβός ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
3.Δήμητρα Γρηγορίου ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
