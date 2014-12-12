Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γεώργιος Μανδηλάς ετών 78
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

2.Ελένη Χουτζιούμη ετών 81
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Σκήτης Αγιάς

3.Ευαγγελία Γκούνη ετών 88
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας