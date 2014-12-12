Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ευάγγελος Καρατσίβος ετών 81
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης

2.Γεώργιος Μυλωνάς ετών 81
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αετολόφου Αγιάς

3.Γεώργιος Αδαμόπουλος ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου

4.Ευαγγελία Κονδυλοπούλου ετών 92
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Νίκης