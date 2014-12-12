Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 27 Αυγ 2025, 06:19
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ευάγγελος Καρατσίβος ετών 81
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης
2.Γεώργιος Μυλωνάς ετών 81
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αετολόφου Αγιάς
3.Γεώργιος Αδαμόπουλος ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
4.Ευαγγελία Κονδυλοπούλου ετών 92
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Νίκης
