Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χρήστος Κουγιάννης ετών 71
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Κωνσταντίνος Ζάζας ετών 77
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου

3.Ιωάννης Χατζηνίκος ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

4.Κυριακή Μπαντή ετών 84
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μελισσοχωρίου

5.Πολυξένη Χριστοδούλου ετών 84
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας