Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 29 Οκτ 2025, 06:56
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χρήστος Κουγιάννης ετών 71
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Κωνσταντίνος Ζάζας ετών 77
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου
3.Ιωάννης Χατζηνίκος ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας
4.Κυριακή Μπαντή ετών 84
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μελισσοχωρίου
5.Πολυξένη Χριστοδούλου ετών 84
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.