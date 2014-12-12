Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 03 Σεπ 2025, 06:22
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου ετών 69
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Αχιλλέας Γκουντουβάς ετών 75
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Τατάρ) Αμπελώνα
3.Χαρίκλεια Περιβουλιώτη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Κοιμητήριο) Τσαριτσάνης
4.Ελένη Πινακά ετών 94
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης
5.Κωνσταντινιά Μπιζαϊντέ ετών 95
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.