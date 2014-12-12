Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου ετών 69
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αχιλλέας Γκουντουβάς ετών 75
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Τατάρ) Αμπελώνα

3.Χαρίκλεια Περιβουλιώτη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (Κοιμητήριο) Τσαριτσάνης

4.Ελένη Πινακά ετών 94
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης

5.Κωνσταντινιά Μπιζαϊντέ ετών 95
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας