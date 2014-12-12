Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 05 Νοε 2025, 07:08
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ιωάννης Λάκης ετών 33
Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίων Πάντων στα Αμπέλια Βερδικούσιας Ελασσόνας
2.Χρήστος Πατσαλής ετών 75
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
