Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Δημήτριος Σιαμέτης ετών 79
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου

2.Ευαγγελία Καλφόγλου ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας