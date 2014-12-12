Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 08 Οκτ 2025, 06:49
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δημήτριος Σιαμέτης ετών 79
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου
2.Ευαγγελία Καλφόγλου ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας
