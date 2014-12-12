Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 11 Νοε 2025, 07:10
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ειρήνη Γιαννή ετών 85
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίας) Γόννων
2.Κυριάκος Τσίτσιας ετών 88
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Φανή Μητσοπούλου ετών 92
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας
