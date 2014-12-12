Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 12 Αυγ 2025, 07:51
Σήμερα κηδεύονται οι:
Ανδρονίκη Καραγεώργου – Παπαντωνίου ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Νέα Λεύκη Λάρισας
Δημήτριος Κυρίτσης ετών 70
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα, στη Ραχούλα Λάρισας
Γεώργιος Κωνταντάκος ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Δημήτριος Καραμανές ετών 83
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου, στον Ευαγγελισμό Λάρισας
Ισμήνη Ζαφειρούλη ετών 69
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ελευθέριο Λάρισας
Γαρούφω Μπουρντένη ετών 73
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
