Σήμερα κηδεύονται οι: 

Ανδρονίκη Καραγεώργου – Παπαντωνίου ετών 77

Ώρα 11:00 Ι.Ν.  Αγίου Γεωργίου στη Νέα Λεύκη Λάρισας

Δημήτριος Κυρίτσης ετών 70 

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα, στη Ραχούλα Λάρισας

Γεώργιος Κωνταντάκος ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Δημήτριος Καραμανές ετών 83 

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου, στον Ευαγγελισμό Λάρισας

Ισμήνη Ζαφειρούλη ετών 69 

Ώρα 19:00 Ι.Ν.  Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ελευθέριο Λάρισας

Γαρούφω Μπουρντένη ετών 73

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 