Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασιλική Δημοβέλη ετών 65
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα

2.Κυριακή Πανάγου ετών 78
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ανάβρας Αγιάς

3.Βασίλειος Λουκάς ετών 80
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Χαρίκλεια Τσανίδου ετών 92
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Αστέριος Αρχοντίδης ετών 96
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης