Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 14 Οκτ 2025, 06:57
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασιλική Δημοβέλη ετών 65
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα
2.Κυριακή Πανάγου ετών 78
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ανάβρας Αγιάς
3.Βασίλειος Λουκάς ετών 80
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Χαρίκλεια Τσανίδου ετών 92
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Αστέριος Αρχοντίδης ετών 96
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
