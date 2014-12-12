Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 19 Αυγ 2025, 07:52
Σήμερα κηδεύονται οι:
Αικατερίνη Μπεκιάρη – Συρακούλη ετών 83
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι Λάρισας
Xριστίνα Νταούτη ετών 77
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας
Ελένη Ευαγγελούλη ετών 83
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Γιασεμή Μπόμπολου ετών 81
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λάρισας (παλιά εθνική οδό)
Aριάδνη Αδάμου ετών 79
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Περικλής Παπακώστας ετών 83
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς
Κωνσταντίνος Οικονόμου
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
Γεώργιος Τακούλας ετών 86
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας
