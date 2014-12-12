Σήμερα κηδεύονται οι: 

Αικατερίνη Μπεκιάρη – Συρακούλη ετών 83

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι Λάρισας

Xριστίνα Νταούτη ετών 77 

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας

Ελένη Ευαγγελούλη ετών 83

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Γιασεμή Μπόμπολου ετών 81

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λάρισας (παλιά εθνική οδό)

Aριάδνη Αδάμου ετών 79 

Ώρα 18:00 Ι.Ν.  Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Περικλής Παπακώστας ετών 83

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς

Κωνσταντίνος Οικονόμου 

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας 

Γεώργιος Τακούλας ετών 86

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας 