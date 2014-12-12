Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 02 Σεπ 2025, 06:10
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ιωάννης Μπρουκούμης ετών 57
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Χρήστος Τσιάκας ετών 63
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλαιό Ημερολόγιο) Τυρνάβου
3.Κωνσταντίνος Καρτσαφλέκης ετών 75
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας
4.Ευαγγελία Ζαφειρίου ετών 77
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Καλλιόπη Κουτσογιάννη-Αδάμου ετών 85
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δήμητρας Αγιάς
6.Ευθαλία Τζιαρτζιάνη ετών 94
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα
7.Βικτωρία Ναούμ ετών 96
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
8.Χρήστος Οικονόμου ετών 97
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρίτσας
