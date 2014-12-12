Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ιωάννης Μπρουκούμης ετών 57
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Χρήστος Τσιάκας ετών 63
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλαιό Ημερολόγιο) Τυρνάβου

3.Κωνσταντίνος Καρτσαφλέκης ετών 75
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας

4.Ευαγγελία Ζαφειρίου ετών 77
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Καλλιόπη Κουτσογιάννη-Αδάμου ετών 85
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δήμητρας Αγιάς

6.Ευθαλία Τζιαρτζιάνη ετών 94
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα

7.Βικτωρία Ναούμ ετών 96
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

8.Χρήστος Οικονόμου ετών 97
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρίτσας