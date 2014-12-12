Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γιώργος Σαϊνίδης ετών 74
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Βάια Καλαθά ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γαλήνης

3.Αθανάσιος Δραγκάνης ετών 90
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λάρισας

4.Παρασκευής Τριβεντίδης ετών 92
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Μάνδρας