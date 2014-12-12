Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 21 Οκτ 2025, 06:54
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Γιώργος Σαϊνίδης ετών 74
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Βάια Καλαθά ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γαλήνης
3.Αθανάσιος Δραγκάνης ετών 90
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λάρισας
4.Παρασκευής Τριβεντίδης ετών 92
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Μάνδρας
