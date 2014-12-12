Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 23 Σεπ 2025, 06:47
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αντώνιος Κελλάρης ετών 55
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας
2.Δημήτρης Ευθυμίου ετών 56
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας
3.Ματθαίος Λαζαρίδης ετών 57
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Βασιλική Στάθη ετών 79
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου
