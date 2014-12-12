Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χρήστος Μιχαλές ετών 80
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αθηνά Μικιρτζή ετών 80
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ζήσου ετών 82
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

4.Αγγελική Βόγγολη ετών 84
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου

5.Αναστασία Ντελοπούλου-Χατζοπούλου ετών 90
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου

6.Θεόδωρος Ζέρβας ετών 91
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας