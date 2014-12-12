Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 26 Αυγ 2025, 06:17
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χρήστος Μιχαλές ετών 80
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Αθηνά Μικιρτζή ετών 80
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ζήσου ετών 82
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας
4.Αγγελική Βόγγολη ετών 84
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
5.Αναστασία Ντελοπούλου-Χατζοπούλου ετών 90
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου
6.Θεόδωρος Ζέρβας ετών 91
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.