Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 28η Οκτωβρίου στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 28 Οκτ 2025, 07:50
1.Ανδρονίκη Τσαγκαράκου, ετών 91
Ώρα 14.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
2.Θωμάς Τσιόγγας, 92 ετών.
Ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
3,Κλεάνθης Τσικρικώνης, ετών 77.
Ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά, στο Μακρυχώρι.
4,Χρήστος Κουγιάννης, ετών 71.
Ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
5.Γεώργιος Λύγδας, ετών 99.
Ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.