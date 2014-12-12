1.Ανδρονίκη Τσαγκαράκου, ετών 91

Ώρα 14.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

2.Θωμάς Τσιόγγας, 92 ετών.

Ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

3,Κλεάνθης Τσικρικώνης, ετών 77.

Ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά, στο Μακρυχώρι.

4,Χρήστος Κουγιάννης, ετών 71.

Ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

5.Γεώργιος Λύγδας, ετών 99.

Ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς.