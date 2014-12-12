Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χαράλαμπος Σχοινάς ετών 54
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας

2.Δημήτριος Κουνετάς ετών 62
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Ουρανία Σαμαρά ετών 82
Ώρα 17:0 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μεσοχωρίου Ελασσόνας