Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 30 Σεπ 2025, 06:52
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χαράλαμπος Σχοινάς ετών 54
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας
2.Δημήτριος Κουνετάς ετών 62
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Ουρανία Σαμαρά ετών 82
Ώρα 17:0 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μεσοχωρίου Ελασσόνας
