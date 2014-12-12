Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γεώργιος Φασούλας ετών 76
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κουλουρίου

2.Γεώργιος Γκουγκουλής ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ανατολής Αγιάς