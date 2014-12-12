Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 04 Νοε 2025, 06:58
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Γεώργιος Φασούλας ετών 76
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κουλουρίου
2.Γεώργιος Γκουγκουλής ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ανατολής Αγιάς
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.