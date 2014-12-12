Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 07 Οκτ 2025, 06:58
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Λάμπρος Ρίνης ετών 74
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Γεώργιος Ιωνάς ετών 97
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Δέσποινα Κυργιάννη ετών 100
Ώρα 16:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.