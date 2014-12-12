Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Λάμπρος Ρίνης ετών 74
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Γεώργιος Ιωνάς ετών 97
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Δέσποινα Κυργιάννη ετών 100
Ώρα 16:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας