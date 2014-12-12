Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 09 Σεπ 2025, 07:07
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ιωάννης Αρσενίου ετών 74
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αργυρομύλων Λάρισας
2.Αθανάσιος Χαρταλάμης ετών 81
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου
3.Κωνσταντίνος Σαΐτης ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
4.Γιαννούλα Κατσίβελου ετών 96
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Σπηλιάς
5.Βασιλική Μαντζαφλάρα-Γρίβα ετών 100
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.