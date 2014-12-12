Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ιωάννης Αρσενίου ετών 74
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αργυρομύλων Λάρισας

2.Αθανάσιος Χαρταλάμης ετών 81
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου

3.Κωνσταντίνος Σαΐτης ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου

4.Γιαννούλα Κατσίβελου ετών 96
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Σπηλιάς

5.Βασιλική Μαντζαφλάρα-Γρίβα ετών 100
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας