Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς των προβάτων που έχει αποδεκατίσει τα κοπάδια τους με άμεσες και έμμεσες συνέπειες: μείωση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος στην εγχώρια αγορά και απώλεια μεριδίου στις διεθνείς αγορές όπου ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής "Οπου υπάρχει Ελλάδα" βρέθηκε στη Λάρισα και δίνει την εικόνα της κατάστασης.

Δείτε το βίντεο: