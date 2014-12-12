Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μετρούν τις πληγές τους από την ευλογιά (βίντεο)
Λάρισα | 21 Οκτ 2025, 20:10
Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς των προβάτων που έχει αποδεκατίσει τα κοπάδια τους με άμεσες και έμμεσες συνέπειες: μείωση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος στην εγχώρια αγορά και απώλεια μεριδίου στις διεθνείς αγορές όπου ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος.
Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής "Οπου υπάρχει Ελλάδα" βρέθηκε στη Λάρισα και δίνει την εικόνα της κατάστασης.
Δείτε το βίντεο:
