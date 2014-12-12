Οι Λαρισαίοι επιτυχόντες στον 7ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό "Πυθαγόρας"
Λάρισα | 18 Μαϊ 2025, 15:54
Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών του νομού Λάρισας που συμμετείχαν στον 7ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας».
Το Παράρτημα Λάρισας της Ε.Μ.Ε. συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και εκφράζει τα ειλικρινή του συγχαρητήρια στους διακριθέντες.
Οι μαθητές θα παραλάβουν τον έπαινο διάκρισης σε ειδική εκδήλωση βράβευσης, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Παράρτημα Λάρισας της Ε.Μ.Ε.
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών, έχουν ως εξής:
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Maneluna Kinder Academy, ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Maneluna Kinder Academy, ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Maneluna Kinder Academy, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Maneluna Kinder Academy, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΙΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΩΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΑΠΗ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 10ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΡΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ Maneluna Kinder Academy, ΠΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 22o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΤΣΩΝΗ ΖΩΗ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΕΦΛΕΡ ΕΚΤΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ Maneluna Kinder Academy, ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 14ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΑΚΑΛΗ ΝΕΦΕΛΗ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΦΑΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ 2ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΒΙΤΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΡΑΧΝΑΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΗΡΕΑΣ Maneluna Kinder Academy, ΔΕΡΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΖΑΡΙΑΝ ΖΩΗ 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Maneluna Kinder Academy, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΙΟΛΗ 39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΕΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΜΟΥΤΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΣΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΖΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Maneluna Kinder Academy, ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 43ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Maneluna Kinder Academy, ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 22o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΠΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ16ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 42ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΝΤΖΑΦΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Σ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ, ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ, ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Maneluna Kinder Academy, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ5ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΛΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 27ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Maneluna Kinder Academy, ΦΕΣΛΗΚΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Maneluna Kinder Academy, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ2ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗ ΛΗΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 38o Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 39ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΖΙΟΥΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ 44ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΡΑΧΝΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΤΙΑΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΥΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΟΥΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ -ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ: ΓΚΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΓΚΕΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΝΑ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΜΟΡΑ ΒΑΣΩ ΣΤΕΛΛΑ, ΜΠΡΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΤΣΟΠΟΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΑΠΟΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΟΚΚΟΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ -ΑΝΤΩΝΙΑ 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΑΠΟΥΝΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΑΡΓΚΑΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΑΡΣΕΝΗ ΖΩΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΔΕΛΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΗΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΖΗΝΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΕΦΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΥΤΡΟΚΑΠΗ ΖΩΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 33O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΣΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΔΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΔΡΑΜΗΣ ΖΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ, ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΓΙΑΛΚΟΒΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΙΩΓΑ ΆΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΜΠΟΥΡΗ - ΛΙΒΥΚΟΥ ΑΜΕΛΙΑ ΝΕΦΕΛΗ, ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΦΩΤΗΣ, ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΝΕΦΕΛΗ, ΝΤΟΝΤΟΥ ΖΩΗ, ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΚΑΛΙΑ, ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ, ΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΒΡΑΓΚΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΟΛΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΆΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΆΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΗΛΥΒΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΣΙΤΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΔΟΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΟΥΝΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΟΥΤΣΑ ΘΕΚΛΑ ΑΝΘΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΜΥΡΤΩ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΚΑΣΙΔΗ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΓΙΤΣΑΡΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΈΞΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΑΣΩΝ, ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΡΙΣΤΗ, ΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΜΠΕΡΣΙ ΈΤΝΑ, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΡΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ,ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΓΚΑΝΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 23o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΛΛΙΝΩΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΟΝΤΣΙΩΤΗ ΒΑΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΛΕΤΣΑΣ-ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΕΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΑΚΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ – ΒΑΛΕΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΣΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΧΙΛΛΙΑΝΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΑΚΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 42o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΚΡΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΒΑΡΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΔΑΧΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΖΑΜΠΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΖΕΡΒΑ ΆΝΘΙΑ 42o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΘΩΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΡΒΑΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΙΛΤΣΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΟΝΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΑΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 18o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΓΚΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΔΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΛΛΙΝΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΛΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΑΞΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΕΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΛΕΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ – ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΖΑΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΤΟΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΠΤΟΥ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΌΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ: ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΓΑΡΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑΝΗ, ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ, ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.
(*) φωτογραφία αρχείου