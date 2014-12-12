O 9ος Μαραθώνιος για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα, πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Πρόκειται για την ένατη φορά που γίνεται αυτός ο αγώνας, ένα σύνθημα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης, αγάπης και αλτρουισμού, αλλά και συμπαράστασης για τους μικρούς ήρωες που δίνουν το δικό τους αγώνα αντοχής, για τους γονείς τους, αλλά και για την κοινωνία, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

” Είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά και τα στηρίζουμε, μπορούν να τα καταφέρουν και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας”, τόνισε η κα Θεοδώρα Κάλλα, πρόεδρος ομίλου Unesco Λάρισας.

Kωνσταντίνα Θεοχαρούλη (ertnews.gr)