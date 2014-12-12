Οι Daughters of Penelope “Aglaoniki” family AHEPA στα πλαίσια ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, οργανώνουν εκδήλωση την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:30, στον Κήπο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, αφιερωμένη στους Λευκούς Πελαργούς ως οικολογικό σύμβολο και στοιχείο της τοπικής λαογραφίας.

Η Θεσσαλία και ιδιαίτερα η Γυρτώνη αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους σταθμούς των Λευκών πελαργών, εμβληματικών αποδημητικών πτηνών με ισχυρή παρουσία και συμβολισμό. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία των πελαργών και των υγροτόπων τους.

Η περιβαλλοντική συνείδηση και η προστασία των πελαργών είναι αλληλένδετες. Οι αλλαγές των μεταναστευτικών διαδρομών τους, των διατροφικών συνηθειών τους, των φωλεών τους μπορεί να βοηθήσουν στην κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και η εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πελαργοί μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία τους και στην προστασία του περιβάλλοντος εν γένει.

Ομιλητές στην εκδήλωση, οι έγκριτοι επιστήμονες:

– Ελένη Μακρυγιάννη Περιβαλλοντολόγος, «Λευκός Πελαργός, σύμβολο της Άνοιξης, της μετανάστευσης και των ανθρωπογενών οικοσυστημάτων».

– Αθανάσιος Ευσταθίου Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου-Διευθυντής Κέντρου Μελέτης Αρχαίου Κόσμου, «Πελαργικός νόμος», «Αντιπελαργία».

– Φανή Καλοκαιρινού, Επιστημονική Διευθύντρια Λαογραφικού –Ιστορικού Μουσείου Λάρισας «Πελαργοί και λαογραφία».

– Φώτης Νατσιούλης, «Η εμπειρία μου μέσα από την καλλιτεχνική φωτογράφιση των Πελαργών»

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από έκθεση φωτογραφίας του καλλιτέχνη Φώτη Νατσιούλη και θα κλείσει μουσικά, με έντεχνο καλλιτεχνικό σχήμα και προσφορά κρασιών από τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου.