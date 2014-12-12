Απομένουν μόνο δύο εβδομάδες έως το τέλος των θερινών εκπτώσεων και στο Fashion City Outlet τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να ανανεώσεις τη γκαρνταρόμπα σου, να βρεις τα πιο stylish καλοκαιρινά κομμάτια, αλλά και επώνυμα είδη για το σπίτι, όλα με εκπτώσεις που φτάνουν έως και -80%!

Και τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ!

Έως και το Σάββατο 16 Αυγούστου, με αγορές αξίας 30€ και άνω, έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό που χαρίζει σε έναν τυχερό ένα πενθήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην υπέροχη Βαρκελώνη! Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον κεντρικό διάδρομο ή το Info Desk, για τελευταία φορά το Σάββατο 16.8 από τις 12:00 έως τις 20:00, σκάναρε τον QR κωδικό και μπες στην κλήρωση!

Το Fashion City Outlet είναι ο απόλυτος προορισμός για ψώνια, εκπλήξεις και εμπειρίες που δεν τελειώνουν ούτε το καλοκαίρι!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή

41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr