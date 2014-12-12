Οι μικροί μας ήρωες επιστρέφουν στο «κέντρο της καρδιάς μας» το Fashion City Outlet, που κάνει την επιστροφή στο σχολείο μια όμορφη εμπειρία!

Στα καταστήματα του Fashion City Outlet μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζονται και επιθυμούν οι μαθητές: σακίδια, κασετίνες, σχολικά είδη, αθλητικά, ρούχα, παπούτσια, lunch boxes, παγούρια, gadgets και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στις καλύτερες τιμές!

Επισκεφθείτε το Fashion City Outlet και επωφεληθείτε από τις back to school προσφορές σε φόρμες, μπλούζες, sneakers, παιδικά γυαλιά και άλλα είδη. Και μη ξεχάσετε και αυτό το Σάββατο 06.09, αγοράστε σχολικά ή ότι άλλο επιθυμείτε αξίας 50€ και άνω απο το κατάστημα Μουστάκας και κερδίστε δωροεπιταγή -20% για τις επόμενες αγορές σας!

Το Fashion City Outlet κάνει την επιστροφή στο σχολείο μια όμορφη εμπειρία!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή

41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr