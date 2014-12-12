Μαζί με την ΔΕΘ φούντωσε και η φημολογία για πρόωρες εκλογές την άνοιξη του 2026, αντί για τις κανονικές την άνοιξη του 2027. Προφανώς επειδή αρχές του 2027 λήγει η θητεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο ντα Κόστα και κάποιοι κύκλοι λέγεται ότι προωθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αντικαταστάτη του. Τίποτα προς το παρόν δεν προμηνύει μια τέτοια εξέλιξη. Οπότε να΄χαμε να λέγαμε …

@ Μισό αιώνα ζωής θα γιορτάσει φέτος το Θεσσαλικό Θέατρο οπότε θα έχουμε και επετειακές παραστάσεις. Μία από αυτές θα τη σκηνοθετήσει ο Κώστας Τσιάνος και θα περιλαμβάνει πολλά από τα παλιά ονόματα που μαζί τους ξεκίνησε το Θεσσαλικό. Μόνο που ο Τσιάνος δεν θέλει να βλέπει την Άννα Βαγενά ούτε ζωγραφιστή, ταράζεται. Η εξέλιξη αναμένεται ενδιαφέρουσα …

# Ολοένα και πιο δυσδιάκριτα γίνονται τα προϊόντα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μεγάλα brands μπαίνουν ήδη στο παιχνίδι. Η H&M παρουσίασε πρόσφατα «ψηφιακά δίδυμα» μοντέλων της, ενώ η Hugo Boss συνεργάστηκε με την εικονική influencer Imma, που έχει περίπου 500.000 ακολούθους. Κάποιες εταιρείες παραμένουν ακόμα επιφυλακτικές, ιδίως γύρω από το ηθικό ζήτημα της διαφάνειας: Πρέπει να αποκαλύπτεται αν ένας influencer είναι AI; Δεν θα ξέρουμε από που να φυλαχτούμε …

*Μετεωρολογική κάμερα στην κορυφή του Κισσάβου, σε ύψος 1.810 μέτρων, εγκατέστησε ο πιστοποιημένος προγνώστης καιρού Πάνος Αρχοντής. Θα βλέπει τα βόρεια παράλια της Λάρισας, τον Όλυμπο, και τις παραλίες της Κατερίνης. Τις μέρες με καλή ορατότητα θα φτάνει μέχρι τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης …

& Η καλλιέργεια ντομάτας και η πλουσιοπάροχη αποζημίωση που τη συνόδευε μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, ήταν το δέλεαρ για πολλές κομπίνες με ψεύτικες καλλιέργειες στον κάμπο. Είχαμε γράψει σε ανύποπτο χρόνο ότι το σύστημα υποβολής καλλιεργητικών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιέργως άνοιξε, για πρώτη φορά εκτός της κανονικής περιόδου, μόλις για πέντε ημέρες, ίσα ίσα για να προλάβουν οι μυημένοι να αλλάξουν στα χαρτιά το είδος της καλλιέργειας που είχαν δηλώσει. Οι πολλοί βεβαίωσαν ότι ήταν ντοματοκαλλιεργητές. Σε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ - που είχε πάει στα πλημμυρισμένα από την Κάρλα χωράφια για να κάνει ελέγχους - , αγρότης, που ρωτήθηκε πως θα ελέγξουν την καλλιέργειά του, τους απάντησε βάλτε στολή και βατραχοπέδιλα και βουτήξτε…

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας απέρριψε δυο αγωγές του Δήμου Λαρισαίων εναντίον του υπογράφοντος και της εφημερίδας ΚΟΣΜΟΣ, με τις οποίες ζητούσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, αποζημίωση 500.000 ευρώ για ρεπορτάζ που κάναμε το 2012, επί δημαρχίας Τζανακούλη.

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου αποτελούν δικαίωση για μας, είναι μια νίκη της ελεύθερης έκφρασης, αλλά και του δικαιώματος της τοπικής κοινής γνώμης να μαθαίνει κάτι περισσότερο από όσα θέλουν οι δημοτικοί άρχοντες. Οι αγωγές του δήμου Λαρισαίων και η εμμονική απαίτηση επί 13 συναπτά έτη να μας καταδικάσει, δεν ήταν απλώς η ενστικτώδης αντίδραση των τοπικών αρχόντων που παθαίνουν αναφυλαξία στη δημόσια κριτική καθώς έχουν εθιστεί στο λιβάνισμα από την πλειοψηφία των τοπικών ΜΜΕ. Αν ήταν έτσι θα τους αρκούσε η ποινική μας καταδίκη (ούτε αυτή πέτυχαν) και σίγουρα δεν θα ζητούσαν …μισό εκατομμύριο ευρώ από μια επαρχιακή εφημερίδα και έναν δημοσιογράφο. Ήθελαν απλώς να μας αφανίσουν για να μην τους ενοχλούμε.

Πρόκειται για στρατηγική απόφαση, σχεδιασμένη από τον πρώην δήμαρχο Τζανακούλη, που (δυστυχώς) την υιοθέτησε ο νυν δήμαρχος Μαμάκος, ενώ (δυστυχέστερα) αποδείχτηκε ανίκανος να την αποσύρει ο προκάτοχός του Καλογιάννης παρά τα όσα υποσχόταν. Παρόλα αυτά, πριν γίνει το δικαστήριο, προτείναμε συμβιβασμό με τον Δήμο. Ωστόσο το δημοτικό συμβούλιο, σε μια σπάνια εκδήλωση ομοψυχίας με την δημοτική αρχή, τον απέρριψε. Ήταν θλιβερό να βλέπεις δημοτικούς συμβούλους άλλα να δηλώνουν από βήματος και άλλα να ψηφίζουν…

Περισσότερα για το θέμα, καθώς και οι αποφάσεις του δικαστηρίου, εδώ.

@ Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, ιερωμένοι. Συμμετείχαν στο κύκλωμα της λεβεντογέννας Κρήτης, του νησιού που λειτουργεί υπό διαφορετικό καθεστώς από την υπόλοιπη χώρα, σημειώνει ο Κώστας Γιαννακίδης στα ΝΕΑ. «Και είναι όλα μαζί: τα κουμπούρια που κουβαλάνε, ο τρόπος που κινούνται με το αυτοκίνητο, η μπάζα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 100 συλλήψεις. Ωστόσο θα μου επιτρέψετε να εντοπίσω μία ιδιαιτερότητα που, ενδεχομένως, να χορηγήσει και κάποια ελαφρυντικά σε ορισμένους από τους συλληφθέντες. Όταν δημόσιος λειτουργός ή ιερωμένος συμμετέχει σε εγκληματικό κύκλωμα, είναι πολύ πιθανό να μην έχει άλλη επιλογή. Όχι μόνο επειδή πιέζεται από την κλειστή κοινωνία, αλλά και επειδή οι ηθικές του αναστολές έχουν καμφθεί από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Στην Κρήτη είσαι. Θα πιεις τις κούπες σου, θα σκάσεις ένα μπάφο και θα συζητήσεις για δουλειές με το κουμπούρι στην τσέπη. Δεν είναι δα και για θάνατο».

# Κοκκινόϊα Ι.Κ.Ε. (από τοπωνύμιο της περιοχής) ονομάζεται η ιδιοκτήτρια εταιρεία του νέου πεντάστερου ξενοδοχείου που θα ανεγερθεί στο Καστράκι Καλαμπάκας. Μέτοχοι, εξ ημισείας, είναι ο Κωνσταντίνος Γκέκας και η Γιολάντα Μαρία Φλοριάν. Η επένδυση είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.304.638 ευρώ, και συνολικού ενισχυόμενου κόστους που φτάνει στα 2.232.721 ευρώ.

% Δωρεά 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από το απόθεμα του μεταχειρισμένου αλλά λειτουργικού εξοπλισμού της, έκανε η Metlen. Ο όμιλος Μυτιληναίου ανακοίνωσε την δημιουργία τέταρτου εργοστασίου στον Βόλο. Μια επένδυση για παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που θα προσφέρει 250 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.

$ Νοθεία και λαθρεμπόριο καυσίμων σε Λάρισα και Τρίκαλα ανακάλυψαν οι αρχές. Πως τα κατάφεραν; Πέσαμε από τα σύννεφα …

