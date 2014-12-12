Η προστασία των λευκών πελαργών, η οικολογική τους σημασία, και τα λαογραφικά στοιχεία που τους συνοδεύουν αναδείχτηκαν στην εκδήλωση, “Ο πελαργός στη θεσσαλική γη”, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας με πρωτοβουλία των Daughters of Penelope “Aglaoniki” family AHEPA και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

Ομιλητές ήταν η Ελένη Μακρυγιάννη, Περιβαλλοντολόγος (Λευκός Πελαργός, σύμβολο της Άνοιξης, της μετανάστευσης και των ανθρωπογενών οικοσυστημάτων), ο Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου-Διευθυντής Κέντρου Μελέτης Αρχαίου Κόσμου (Πελαργικός νόμος, «Αντιπελαργία»), η Φανή Καλοκαιρινού, Επιστημονική Διευθύντρια Λαογραφικού –Ιστορικού Μουσείου Λάρισας (Πελαργοί και λαογραφία) και ο φωτογράφος Φώτης Νατσιούλης που μίλησε για την εμπειρία του μέσα από την καλλιτεχνική φωτογράφιση των Πελαργών.

Ο τελευταίος. μιλώντας στην εκδήλωση, ανέφερε ότι οι πελαργοί του δίνουν πάντα ωραίες εικόνες, ενώ η πρωτεύουσα των πελαργών στο νομό είναι η Γυρτώνη με τις περισσότερες φωλιές. Μάλιστα το κοινό είχε την ευκαιρία να θαυμάσει έργα του Νατσιούλη στην επιτόπια έκθεση.

Στη σημασία της εκδήλωσης και των πελαργών στο περιβάλλον στάθηκε η κ. Μακρυγιάννη, ενώ η κ. Καλοκαιρινού μίλησε για τον πελαργό στη λαϊκή μας παράδοση εστιάζοντας στη Θεσσαλία. Η κ. Λεονταρή εξείρε τη σπουδαία εκδήλωση για τον πελαργό της θεσσαλικής γης, ενώ με τη σειρά της η κ. Γαρυφαλλιά Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «υπάρχει μια σύνδεση του πελαργού από τα αρχαία χρόνια με το σήμερα και με τις αξίες που πρεσβεύει αυτό το πλάσμα».

Η εκδήλωση έκλεισε μουσικά, με έντεχνο καλλιτεχνικό σχήμα και προσφορά κρασιών από τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου.