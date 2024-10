Στο σημερινό άρθρο θα επικεντρωθούμε στην εξέλιξη των γυναικείων ρόλων σε σχέση με το πως απεικονίζονταν παλιά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά!

Στερεότυπα που φαίνεται να χάνονται

Βασικά στερεότυπα, που αποτελούσαν αφηγηματικούς τρόπους κάποτε, έχουν αρχίσει πλέον να ξεθωριάζουν. Ένα, και το πιο βασικό, από αυτά τα στερεότυπα είναι το λεγόμενο “δεσποσύνη σε κίνδυνο”.

Αυτό το στερεότυπο παρουσιάζει πάντα την γυναίκα ως ένα κεντρικό ρόλο σε μια σειρά ή ταινία. Παρόλα αυτά, ο ρόλος της είναι παθητικός και ουσιαστικά εξυπηρετεί στην αφήγηση της ιστορίας του άντρα ήρωα.

Η γυναίκα παρουσιάζεται ως ένα αδύναμο ον που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις και θα χρειαστεί πάντα την βοήθεια του άντρα για να λύσει τα προβλήματά της.

Φυσικά, το συγκεκριμένο στερεότυπο έχει αρχίσει να ξεθωριάζει και πλέον είναι όλο και πιο σπάνιο οι γυναίκες να εξυπηρετούν τέτοιους ρόλους.

Άλλο ένα στερεότυπο που θέλουμε να αναφέρουμε είναι το εξής:

Η ερωτική σύντροφος

Μπορείτε ήδη να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται αυτό το στερεότυπο. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στην περιπτωση που η γυναίκα υπάρχει και ο ρόλος της είναι ως ερωτική σύντροφος του άντρα πρωταγωνιστή.

Παρόλο που είναι πολύ σημαντικός ρόλος πολλές φορές, δεν έχει βάθος ούτε εξέλιξη χαρακτήρα επομένως παραμένει ένας ρόλος ρηχός και η υπαρξη του είναι απλά για να βοηθήσει στην εξέλιξη του άντρα πρωταγωνιστή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του στερεότυπου είναι η Padmé Amidala από τα prequels του Star Wars.

Όπως είπαμε και πάνω όμως αυτά τα στερεότυπα έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται. Την θέση τους παίρνουν πιο δυναμικοί γυναικείοι ρόλοι, οι οποίοι εξυπηρετούν στην εξέλιξη της πλοκής και έχουν τις δικές τους προσωπικές προκλήσεις και αποστολές να τελέσουν.

Femme Fatale

Το συγκεκριμένο στερεότυπο αποτελεί εξέλιξη και δεν είναι ένα παραδοσιακό στερεότυπο. Αναφερόμαστε στην περίπτωση που ο γυναικείος ρόλος απεικονίζεται ως κάτι μυστήριο, επικίνδυνο αλλά ταυτόχρονα γοητευτικό.

Είναι οι γυναίκες, που όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουν τους δικούς τους ρόλους, τις δικές τους αποστολές και είναι τόσο δυναμικές που απεικονίζονται και ως επικίνδυνες. Αυτό φυσικά δεν στερεί το χαρακτηριστικό της γοητείας. Άλλωστε υπάρχει πάντα κάτι γοητευτικό στο επικίνδυνο σωστά;

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Mystique από το X-Men, η οποία είναι ένα πολύπλοκο πλάσμα που μπορεί να μεταμορφώνεται σε οποιονδήποτε, χρησιμοποιώντας αυτή την ικανότητα για να πετυχαίνει τους σκοπούς της. Αν και είναι μια δυναμική και αυτόνομη γυναίκα, συχνά παρουσιάζεται ως σκοτεινή και χειριστική, κάνοντάς την να εμπίπτει στο στερεότυπο της femme fatale.

Warrior Woman

Το συγκεκριμένο στερεότυπο είναι αυτό ακριβώς που φαντάζεστε. Όταν ο γυναικείος ρόλος απεικονίζεται ως πολεμίστρια, μια γυναίκα ικανή να παλέψει, να βλάψει για να προστατεύσει τον εαυτό της ή για να πετύχει αυτό που θέλει, τότε μιλάμε για warrior woman χαρακτήρα.

Οι warrior women απεικονίζονται με ισάξια δυναμικότητα και ικανότητα στον πόλεμο όπως και οι άντρες. Δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν σε κανονικό πόλεμο. Μπορεί να υπερασπιστούν κάποιον στον δρόμο ή να παλέψουν ακόμα και μεταφορικά σε κάποια δίκη ή σε κάποιο περιβάλλον εργασίας.

Όπως και να έχει, κύριο στοιχείο εδώ είναι η δυναμικότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Ας δούμε τώρα από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το κάθε στερεότυπο…

Damsel in Distress:

Princess Leia (Star Wars: A New Hope): Στην αρχική ταινία του Star Wars, η Leia κρατείται αιχμάλωτη και χρειάζεται να διασωθεί από τον Luke Skywalker, τον Han Solo και τους άλλους ήρωες. Παρόλο που στη συνέχεια εξελίσσεται σε πιο δυναμικό χαρακτήρα, η αρχική της παρουσίαση αντανακλά αυτό το στερεότυπο.

Romantic Interest:

Padmé Amidala (Star Wars Prequels): Στα prequels του Star Wars, η Padmé είναι σημαντική για την ανάπτυξη της πλοκής γύρω από τον Anakin Skywalker και την μεταμόρφωσή του σε Darth Vader. Η ιστορία της, ωστόσο, εστιάζει κυρίως στη σχέση τους, και η δική της εξέλιξη χαρακτήρα συχνά επισκιάζεται από τον κεντρικό άντρα ήρωα.

Femme Fatale:

Αναλύσαμε παραπάνω αυτό το παράδειγμα με την Mystique από τους X-men.

Warrior Woman:

Wonder Woman (Wonder Woman - DC Universe): Η Wonder Woman είναι σύμβολο της πολεμίστριας. Ικανή, ανεξάρτητη και δυναμική, ενσωματώνει τις αρετές του πολεμιστή, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη θηλυκότητά της και τη συμπόνια της, καταρρίπτοντας τα παλιά στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα αδύναμη.

Η εξέλιξη των γυναικείων ρόλων

Η εξέλιξη των γυναικείων ρόλων σε σειρές και ταινίες είναι εμφανής. Έτσι όπως αλλάζει η κοινωνία αλλάζουν και αυτά τα στερεότυπα και οδηγούμαστε προς το καλύτερο. Ελπίζουμε να βρήκατε αυτό το άρθρο ενδιαφέρουν και ενημερωτικό!