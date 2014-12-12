Δεν εμπλέκονται μόνο ΔΕΥΑ του νομού Λάρισας στην έρευνα της ευρωπαίας εισαγγελέως για τα ψηφιακά υδρόμετρα και λοιπές εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για σκάνδαλο με πανελλαδικές διαστάσεις.

Στη στήλη kampos Land είχαμε αναφέρει ότι στον νομό Λάρισας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα (Βαγγέλης Κακάρας, Ελευθερία), πρόκειται για τρεις συμβάσεις: στη ΔΕΥΑΛ (επί Καλογιάννη), στη ΔΕΥΑ Ελασσόνας, και στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ. Η πρώτη, της ΔΕΥΑΛ, είναι ύψους 6,3 εκ. ευρώ. Μάλιστα η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε μετά την ήττα του Καλογιάννη στις εκλογές του 2023, με τον Μαμάκο να τον επικρίνει τότε δημόσια με το ερώτημα ποιοι λόγοι υπαγορεύουν την υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης την ώρα που η δημοτική αρχή αποχωρεί από το δημαρχείο…

Στη ΔΕΥΑ Ελασσόνας η υπό έρευνα σύμβαση είναι ακόμα μεγαλύτερη (6,9 εκ. ευρώ) και αφορά έργο για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό διαρροών στο δίκτυο κ.λ.π. Σε ότι αφορά τον Δήμο Κιλελέρ, η οικεία ΔΕΥΑ, ερευνάται για σύμβαση ύψους 2,1 εκ. ευρώ, με τίτλο «Ολιστικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης».

Καινούργια στοιχεία για το θέμα προστέθηκαν απο την εφημερίδα τα ΝΕΑ και τον Γιώργο Παπαχρήστο στη στήλη του που φέρει τον τίτλο "Στίγμα". Γράφει τα εξής:

"Το καινούργιο σκάνδαλο που ανατέλλει (για την ακρίβεια, σκάει) στην αυλή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά τα άκρως αλμυρά (λύσσα…) «σπιτάκια» και τις «γωνιές» της ανακύκλωσης, φέρει τον τίτλο «υδρόμετρα»! Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που, απ΄ ό,τι φαίνεται, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, παρά να ασχολείται μαζί μας, έχει ανοίξει φάκελο για τα «υδρόμετρα», και δη τα «ψηφιακά υδρόμετρα», τα οποία εγκαθιστούν διάφοροι δήμοι και κοινοτικά διαμερίσματα της χώρας, προκειμένου να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα της κατανάλωσης νερού από τους δημότες / κατοίκους των περιοχών τους. Ως εδώ καλά, και πρόβλημα κανένα. Ισα ίσα, που η ηλεκτρονική καταγραφή, μέσω της ψηφιακής μετάδοσης των δεδομένων της κατανάλωσης νερού ενός σπιτιού ή μιας επιχείρησης, δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεται κεντρικά η κατανάλωση και να διαπιστώνεται άμεσα εάν υπάρχουν υπερκαταναλώσεις, άρα και διαρροές στο σύστημα υδροδότησης.

Επ’ αυτών δεν έχει, και δεν θα μπορούσε να έχει, πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που συνήθως διερευνά περιπτώσεις κατασπατάλησης κοινοτικών πόρων.

Πάρτι με τα «ψηφιακά υδρόμετρα»

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το «ψητό» στην υπόθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπίστωσε ότι το έργο «ψηφιακά υδρόμετρα» σε δήμους και κοινότητες στην Ελλάδα έδωσε την ευκαιρία να βγει στη γύρα το τέρας της αισχροκέρδειας, το οποίο από κοινού με το τέρας της διαφθοράς φαίνεται πως κατασπάραξαν πιστώσεις από το ΕΣΠΑ. Τα λεφτά του ΕΣΠΑ ήταν αυτό που συγκίνησε βαθύτατα, σου λέει, την κυρία Λάουρα Κοβέσι, η οποία διέταξε έρευνα. Και τι διαπίστωσε (μου λένε) από τα πρώτα κιόλας στάδια της έρευνας; Οτι δήμοι και κοινότητες προμηθεύονταν «ψηφιακούς υδρομετρητές» έως και… 10 φορές πάνω από την πραγματική, αγοραία, αξία τους!!!

Διότι στην αγορά ένας τέτοιος μετρητής, και μάλιστα καλής ποιότητας, κοστίζει 30-35 ευρώ, αλλά εξαιτίας των δύο τεράτων που προανέφερα το κόστος για τους δήμους «ανέβαινε», με ταχύτητες πυραύλου, στα… 250 ή και τα 300 ευρώ!!

«Λεφτά υπήρχαν» μέσω ΕΣΠΑ, ο λόγος σοβαρός, ο στόχος ιερός (την εποχή της λειψυδρίας διανύουμε άλλωστε), οπότε όλα ήταν πιο χαλαρά. Οι απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια των υδρομετρητών πήγαιναν κι έρχονταν (και συνεχίζουν, πρέπει να σας πω), έλεγχος κανένας (οι συμβάσεις αυτού του είδους βρίσκονται κάτω από τα ραντάρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου), οπότε μιλάμε για πάρτι κανονικό!

Αναπάντητα ερωτήματα

Και πανελλαδικό, μου ανέφερε η πηγή μου, η οποία επίσης έχει εκπλαγεί με την έκταση του σκανδάλου. Υπολογίζεται ότι η υπόθεση αφορά περίπου τους μισούς δήμους της χώρας και το προς διερεύνηση (οικονομικό) «αντικείμενο» είναι, επί του παρόντος, αδύνατον να υπολογιστεί!

Κατά την πηγή μου, εκτείνεται ίσως σε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ!!!

Στη λογική απορία που εξέφρασα, για το πώς μια τέτοια υπόθεση διέλαθε την προσοχή της κυβέρνησης, η απάντηση που έλαβα είναι ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν συνυπογράφει για απευθείας αναθέσεις μικρών προμηθειών των δήμων, για ποσά 30.000-40.000 ευρώ, ας πούμε. Ούτε και μπορεί να ελέγξει αν με τη μέθοδο αυτή έγιναν τρεις ή πέντε προμήθειες του ίδιου προϊόντος, εν προκειμένω του «ψηφιακού υδρομέτρου», σταδιακά και σε ένα βάθος χρόνου, από έναν δήμο.

Εγώ να το δεχτώ αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ξέρω τι θα πει εν προκειμένω. Ακόμη κι αν συμβαίνει – να μη λαμβάνουν γνώση οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς –, δεν πρέπει να ξέρουν; Ή, αν δεν ξέρουν, δεν τους προξενεί έκπληξη που ένας δήμος προχωρεί σε διαδοχικές προμήθειες «ψηφιακών υδρομέτρων», και μάλιστα σε τόσο υψηλές τιμές; Ενός λεπτού έρευνα στο Διαδίκτυο θα αποκάλυπτε αυτό που διαπίστωσα κι εγώ. 30-35 ευρώ η τιμή του υδρομετρητή. Δεν απόρησε κανείς για το πώς γίνεται να χρεώνεται 250 και 300 ευρώ;

(Νομίζω ότι θα λυθούν οι απορίες μας όταν ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας…)».

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr