Οι τρεις εναλλακτικές προτάσεις για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης».

Στόχος της μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι η ορθολογική χρήση γης, η βελτίωση υποδομών και η προστασία του περιβάλλοντος, με ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία.

Η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης ανέδειξε σημαντικές προκλήσεις: μείωση πληθυσμού και γήρανση, εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα, περιορισμένη μεταποίηση, πιέσεις στη γεωργική γη από φωτοβολταϊκά, καθώς και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως πλημμυρικοί κίνδυνοι, υδρορρύπανση και ανάγκη προστασίας του Natura 2000 και των αρχαιολογικών χώρων.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης, που εκπόνησαν οι εταιρείες «Σπυρίδων Πετρολέκας, Ρογκαν & Συνεργάτες Α.Ε.», «Μετρογεωνετ Α.Ε.» και οι συνεργάτες τους. Οι πολίτες καλούνται να μελετήσουν τα σενάρια στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ και να καταθέσουν σχόλια και προτάσεις, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Τα τρία σενάρια ανάπτυξης που προτάθηκαν είναι:

Σενάριο Τάσεων – συνέχιση των υφιστάμενων έργων χωρίς νέες παρεμβάσεις, με κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης. Ήπιο Σενάριο – ισόρροπη ενίσχυση γεωργίας, μεταποίησης και τουρισμού, με προστασία αγροτικής γης και προώθηση αγροτουρισμού. Παρεμβατικό Σενάριο – αυστηρότερη προστασία γεωργικής γης και περιορισμός δραστηριοτήτων ασύμβατων με τον πρωτογενή τομέα, με πιθανό κόστος στη δυνατότητα επενδύσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ως μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην πορεία ανάπτυξης των Φαρσάλων χαρακτήρισε ο δήμαρχος κ. Μάκης Εσκίογλου τον Τοπικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό, χαιρετίζοντας την εκδήλωση.

Ο κ. Εσκίογλου τόνισε ότι η πόλη συνδυάζει την αγροτική παράδοση με τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης αστικής κοινότητας και ο σωστός σχεδιασμός μπορεί να δώσει απαντήσεις σε καίρια ζητήματα, όπως η ορθολογική χρήση γης, η ανάπτυξη υποδομών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Όπως εξήγησε, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καθορίσουν τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, τα όρια των οικισμών, τις περιοχές προστασίας, τις ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ο δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη αφενός για ενίσχυση των αστικών υποδομών – κυκλοφοριακή διαχείριση, ύδρευση, αποχέτευση, κοινωνικοί και κοινόχρηστοι χώροι – και αφετέρου για προστασία της αγροτικής γης, ενίσχυση της γεωργίας και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας ότι η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και των παραδοσιακών οικισμών μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

«Με τη συμμετοχή όλων μπορούμε να χαράξουμε μια στρατηγική που θα συνδυάζει ανάπτυξη και βιωσιμότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της περιοχής μας», κατέληξε ο δήμαρχος Φαρσάλων.

Η τελική επιλογή θα διαμορφωθεί μέσα από δημόσια διαβούλευση, όπου οι απόψεις των πολιτών θεωρούνται καθοριστικές.