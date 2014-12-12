Οι υποψήφιοι της "Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών" του Κώστα Αγοραστού
Ειδήσεις | 01 Σεπ 2023, 17:55
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού "Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών" του Κώστα Αγοραστού, στις τέσσερις Θεσσαλικές Περιφερειακές Ενότητες.
Αναλυτικά:
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΡΤΖΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΝΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΩΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΡΟΓΓΑΝΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΦΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΣΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΑΡΚΑΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΣ
ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΛΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΕΒΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΕΝΑ ΜΩΥΣΗΣ ΜΩΡΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΛΙΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΥΚΟΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΩΡΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΙΓΑ ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΑΝΤΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΠΙΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΠΡΕΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΛΑΒΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΣΚΡΕΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΙΑΝΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Ε.Α.
ΤΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΙΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΤΣΗ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΖΑΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΖΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΙΟΥΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΟΥΧΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΣΤΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΦΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΑΛΛΑ ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΟΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΛΑΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΦΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ