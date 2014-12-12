Μετά την πρώτη Πανελλήνια συνάντηση Μουσείων και Φίλων Μουσείων Εθνικής Αντίστασης Λάρισας τον Οκτώβριο του 2024 και την Ημερίδα με θέμα: «Μαρτυρικοί τόποι: Μνήμη και Εκπαίδευση – Μαρτυρικά χωριά της Θεσσαλίας» τον Μάιο του 2025, ο Σύλλογος ‘’Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας’’ με γνώμονα την εξωστρέφεια και την δικτύωση συνεχίζει την συνεργασία του με την ‘’Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου’’ λαμβάνοντας μέρος στις εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος των χωριών της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας.

Με χαρά το Δ.Σ. του Συλλόγου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, Αριστομένη Α. Συγγελάκη και του Πανεπιστημιακού και Συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα κ. Αριστομένη Συγγελάκη για τη συμμετοχή μελών του Προεδρείου στις εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα πάνω από 20 χωριών της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 15-9-2025, στο Ηράκλειο Κρήτης με τη μεγάλη Συναυλία Μνήμης και Δικαιοσύνης, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Το ολοκαύτωμα της Βιάννου θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελλάδας μετά αυτό των Καλαβρύτων.