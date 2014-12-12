Μήνυμα ενότητας και ανανέωσης στέλνουν 14 υποψήφιοι σύμβουλοι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, οι οποίοι δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Τρύφωνα Τσάτσαρου για την προεδρία του Συλλόγου, ενόψει των εκλογών της 30ης Νοεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη δήλωση του κ. Τσάτσαρου ότι θα διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του Προέδρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εκλογικής μάχης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νομική κοινότητα της Λάρισας.

Στην κοινή τους δήλωση, οι δεκατέσσερις υποψήφιοι επισημαίνουν την ανάγκη για έναν σύγχρονο, ισχυρό και ανοιχτό Δικηγορικό Σύλλογο, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή τους στο έργο και την προσφορά του Τρύφωνα Τσάτσαρου κατά τη διάρκεια της έως τώρα θητείας του.

Αναλυτικά η κοινή δήλωσή τους:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ειλικρινή διάθεση να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για έναν Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό και ανοιχτό σε όλους, ανακοινώνουμε την υποψηφιότητά μας ως συμβούλων στις εκλογές της 30ης Νοεμβρίου 2025.

Αναγνωρίζοντας την ουσιαστική, υπεύθυνη και ανιδιοτελή άσκηση των καθηκόντων του Τρύφωνα Τσάτσαρου ως Προέδρου του ΔΣΛ στην τρέχουσα ιδιαίτερα δύσκολη θητεία, με αποκλειστικό του γνώμονα το συμφέρον του Συλλόγου μας και την υποστήριξη όλων των συναδέλφων αδιακρίτως, στηρίζουμε την εκ νέου υποψηφιότητά του, θεωρώντας ότι είναι ο καταλληλότερος για το αξίωμα του Προέδρου του ΔΣΛ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με αποφασιστικότητα, ενότητα και όραμα, ας επιταχύνουμε ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ τον βηματισμό του ΔΣΛ προς το μέλλον».

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι

Βράκας Βασίλειος Γκανάτσιος Νικόλαος Γκέκας Απόστολος Γραμμένος Ανδρέας Δερπάνη Σοφία Λόκα (Kατερίνα) Δήμητρα-Αικατερίνη Λόραμ Ερρικα Μήλιου Ευρυδίκη Νούτσιας Γεώργιος Ξηροφώτου Ζωή Παπαλαγάρας Βασίλειος Παπαλεξανδρής Χρήστος-Παναγιώτης Σκριάπα Γεωργία Σουλακούδης Κυριάκος