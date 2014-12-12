Οι Argon Band στον Σταυρό Φαρσάλων το βράδυ της Κυριακής
Φάρσαλα | 16 Αυγ 2025, 18:01
Oι Argon Band έρχονται στον Πολιτιστικό Αύγουστο του Δήμου Φαρσάλων, σε ένα δυναμικό live στον Σταυρό, αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου, στην πλατεία του Χωριού.
Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ και θα ταξιδέψει τους παρευρισκόμενους σε ένα μελωδικό ταξίδι με έντεχνα, παραδοσιακά ελληνικά κομμάτια και όχι μόνον.
