Οι Sunday Times επανήλθαν την ( ελληνική αλλά και βρετανική) Κυριακή του Πάσχα στο έγκλημα των Τεμπών, μιλώντας για τη συνολική εικόνα της διαφάνειας της ελληνικής πολιτείας. «The fallout strikes at the heart of one of Europe’s most corrupt countries» – « Ο αντίκτυπος αγγίζει τον πυρήνα, ενός από τα πιο διεφθαρμένα κράτη της Ευρώπης», ανέφερε το συγκεκριμένο ΜΜΕ, μία από τις εγκυρότερες βρετανικές εφημερίδες.