Το φθινόπωρο συνεχίζεται δυναμικά στο Fashion City Outlet, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού, ψυχαγωγίας και παράδοσης! Ο Οκτώβριος είναι γεμάτος δράσεις που φέρνουν κοντά την ιστορία, την τέχνη και την οικογένεια, μετατρέποντας κάθε Σάββατο σε αφορμή για μια αξέχαστη βόλτα στο εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας».

Ο Καραγκιόζης επιστρέφει και χαρίζει γέλιο και φαντασία στα παιδιά

Το πρώτο Σάββατο του μήνα (04/10) άνοιξε με τον πιο απολαυστικό τρόπο, μέσα από την πρεμιέρα των παραστάσεων του αγαπημένου Καραγκιόζη. Πλήθος μικρών και μεγάλων επισκεπτών απόλαυσαν τη διαδραστική παράσταση και συμμετείχαν ενεργά στο μαγικό κόσμο του θεάτρου σκιών, γεμίζοντας τους χώρους του Fashion City Outlet με παιδικά γέλια.

Η αγαπημένη φιγούρα επιστρέφει και το επόμενο Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 18:00 με την παράσταση «Ο Καραγκιόζης στο μαγικό καρουζέλ», ταξιδεύοντας μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, χιούμορ και αξέχαστες στιγμές.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Σάββατο του Οκτωβρίου στο Fashion City Outlet, προσφέροντας δωρεάν ψυχαγωγία και δημιουργικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Ραντεβού με την ιστορία της αυτοκίνησης στο Fashion City Outlet

Η διασκέδαση όμως δεν σταματά εδώ! Το ίδιο Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, το Fashion City Outlet προσφέρει μια ακόμη μοναδική εμπειρία, αυτή τη φορά για τους λάτρεις της αυτοκίνησης και όχι μόνο. Από τις 10:00 έως τις 12:00, το parking του εμπορικού κέντρου μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο ιστορίας και πολιτισμού, φιλοξενώντας μια μίνι έκθεση κλασσικών και ιστορικών αυτοκινήτων.

Αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής, που αφηγούνται την εξέλιξη της τεχνολογίας και της αισθητικής μέσα στον χρόνο, θα βρίσκονται στους χώρους του εμπορικού κέντρου για να τα θαυμάσουν οι επισκέπτες από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η έκθεση σηματοδοτεί και την έναρξη του 14ου Ράλλυ Ολύμπου που συνδιοργανώνουν η Λέσχη Κλασσικού Αυτοκινήτου Μακεδονίας (ΛΕ.Κ.Α.Μ) και η Λέσχη Κλασσικών Οχημάτων Λάρισας, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για τους λάτρεις της αυτοκίνησης αλλά και όσους θέλουν να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία το Σαββατοκύριακο.

Shopping, ψυχαγωγία και εμπειρίες για όλους

Με δωρεάν και άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και δεκάδες καταστήματα που προσφέρουν μοναδικές επιλογές σε μόδα, είδη σπιτιού και lifestyle, το Fashion City Outlet αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Από τις παραστάσεις του θεάτρου σκιών μέχρι τα ιστορικά αυτοκίνητα που ζωντανεύουν το παρελθόν, κάθε Σάββατο του Οκτωβρίου είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε κάτι διαφορετικό, να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις και να γεμίσουμε τις φθινοπωρινές μας βόλτες με χαμόγελα και εικόνες που μένουν αξέχαστες.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr