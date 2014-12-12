Σύμφωνα με το Δημοτικό Αστεροσκοπείο Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συμβεί ολική έκλειψη Σελήνης και θα είναι ορατή από την Ελλάδα.

Ολική έκλειψη Σελήνης έχουμε όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της Πανσελήνου και περνά μέσα από τη σκιά που ρίχνει πίσω του ο πλανήτης μας, καθώς φωτίζεται από τον Ήλιο. Όταν ο δίσκος της Σελήνης βρίσκεται εξ ολοκλήρου στη σκιά της Γης, συχνά παίρνει ένα εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα.

Η μετάβαση της Σελήνης μέσα και έξω από τη σκιά της Γης θα εξελιχθεί ως εξής: (οι ώρες είναι σε θερινή ώρα Ελλάδος)

Είσοδος στη σκιά της Γης 19:27

Είσοδος σε ολική έκλειψη 20:30

Μέσο έκλειψης 21:11

Έξοδος από ολική έκλειψη 21:52

Έξοδος από σκιά της Γης 22:56

Οι λάτρεις του έναστρου ουρανού θα μπορέσουν να παρατηρήσουν το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο, αν ο ουρανός είναι απαλλαγμένος από σύννεφα. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή ειδικά όργανα για τη θέαση του φαινομένου, αρκούν τα μάτια μας. Το φαινόμενο θα συμβεί όταν η Σελήνη θα είναι στον ανατολικό ουρανό και την ώρα που θα ανατέλλει στις 19:48. Το αρχικό στάδιο, είσοδος στη σκιά της Γης, δεν θα είναι ορατό, επειδή η Σελήνη θα είναι κάτω από τον ορίζοντα.

Το φαινόμενο θα είναι ορατό από το ημισφαίριο που θα έχει νύχτα εκείνες τις ώρες και η Σελήνη θα βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα, δηλαδή από την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία.

Η επόμενη έκλειψη της Σελήνης που θα είναι ορατή από τη Ελλάδα θα συμβεί το επόμενο καλοκαίρι, το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026 και θα είναι μερική έκλειψη.

Το Δημοτικό Αστεροσκοπείο Λάρισας θα είναι ανοιχτό για το κοινό, ώστε να παρατηρήσει το φαινόμενο με τα τηλεσκόπια του, με ώρα προσέλευσης τις 20:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.