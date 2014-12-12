Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» πρόκειται να αντικαταστήσει τα δίκτυα ύδρευσης της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B’ 3037/29.05.2024), τη Δευτέρα 15/09/2025 για τις ώρες από 6:00 έως 17:00 θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της οδού Αβέρωφ (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Πλαστήρα) σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο.